Илья Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий Илья Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает официальный твиттер клуба. Контракт рассчитан на три года.
Сообщается, что соглашение вступит в силу с 1 июля. Стороны согласовали его условия.
— Очень рады, что Илья присоединится к нам. Он добавит нашей команде мастерства и голов, а также желания победить. До 1 июля мы воздержимся от дальнейших комментариев по этому поводу, — сказал генеральный менеджер клуба Роб Блейк.
35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за «Нью-Джерси» и «Атланту».
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Лос-Анджелес Кингз»