Илья Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий Илья Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает официальный твиттер клуба. Контракт рассчитан на три года.

Сообщается, что соглашение вступит в силу с 1 июля. Стороны согласовали его условия.

— Очень рады, что Илья присоединится к нам. Он добавит нашей команде мастерства и голов, а также желания победить. До 1 июля мы воздержимся от дальнейших комментариев по этому поводу, — сказал генеральный менеджер клуба Роб Блейк.

35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за «Нью-Джерси» и «Атланту».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Лос-Анджелес Кингз»