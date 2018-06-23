Илья Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелес Кингз»

Автор: Михаил Серебряков 0

Илья Ковальчук

Российский нападающий Илья Ковальчук перешел в «Лос-Анджелес Кингз», сообщает официальный твиттер клуба. Контракт рассчитан на три года.

Сообщается, что соглашение вступит в силу с 1 июля. Стороны согласовали его условия.

— Очень рады, что Илья присоединится к нам.  Он добавит нашей команде мастерства и голов, а также желания победить. До 1 июля мы воздержимся от дальнейших комментариев по этому поводу, — сказал генеральный менеджер клуба Роб Блейк.

35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за «Нью-Джерси» и «Атланту».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Лос-Анджелес Кингз»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Вашингтон» победил «Тампу-Бэй» в первом финальном матче Восточной конференции

Белоруссия

Сборная Белоруссии по хоккею покинула элитный дивизион

20180519_zaa_b138_73620180519_zaa_b138_736

Сборная Швеции встретится со Швейцарией в финале ЧМ по хоккею

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 