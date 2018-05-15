Хабаровский СКА покинули сразу 13 футболистов

«СКА-Хабаровск» расстался с 13 футболистами. По итогам сезона 2017-18 РФПЛ команда вылетела в ФНЛ.

Руководство клуба приняло решение не продлевать контракты с вратарем Александром Акишиным, защитниками – Неманьей Тубичем, Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро, Евгением Баляйкиным и нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.

Кроме того, по окончании срока аренды в свои клубы возвращаются: защитники Дмитрий Богаев, Максим Карпов в «Зенит», полузащитники Павел Карасев в «Анжи» и Георгий Махатадзе в «Рубин».

СКА финишировал финишировал на последнем месте в чемпионате России, набрав 13 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт хабаровского СКА