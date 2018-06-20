ЧМ-2018. Группа A. 2-й тур. Уругвай вслед за Россией выходит в плей-офф ЧМ-2018

В матче Уругвай – Саудовская Аравия встречались соперники сборной России по группе. Латиноамериканцы одержали ожидаемую победу.

ЧМ-2018. Группа A. 2-й тур.

УРУГВАЙ — САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — 1:0 (1:0).

Ростов-на-Дону. 20 июня.

Стадион: «Ростов-Арена». 42678 зрителей

Судья: Клеман Турпен (Франция)

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, К. Родригес (Торрейра, 59), Санчес (Нандес, 82), Весино (Лаксальт, 59), Бентанкур, Кавани, Суарес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, аль-Шахрани, О. Хавсави, аль-Булаихи, аль-Бурайк, аль-Фарадж, Бахбир (Кано, 75), аль-Джассим (аль-Мохави, 44), Отаиф, аль-Досари, аль-Муваллад (аль-Сахлави, 78).

Гол: 1:0 — Суарес (23).

9 (4) удары (в створ) 6 (3)

10 фолы 13

3 угловые 4

1 офсайды 2

48 % владения мячом 52

После победы над Египтом, сборная России фактически гарантировала себе выход из группы. В очной встрече Уругвай и Саудовская Аравия решали судьбу последней путевки в плей-офф. Южноамериканцы ожидаемо начали с атак и на 24-й минуте Луис Суарес воплотил преимущество в гол – 1:0. Во втором тайме «селесте» имели еще ряд моментов, но счет так и не изменился. 1:0 — Уругвай вслед за Россией выходит в плей-офф ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»