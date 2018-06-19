Денис Глушаков: «Почему я должен закрываться? Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос, почему не закрылся в себе после непопадания в состав сборной России на чемпионат мира. Игрок не считает себя хуже любого другого футболиста в составе команды Станислава Черчесова.

Несмотря на непопадание в сборную на ЧМ, вы не закрылись. Даете интервью, выступаете экспертом на телевидении. Хотя многие ожидали, что вы не будете в такой момент общаться с прессой.

— Так я и закрылся. С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски. Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть, кому и что доказывать дальше

Напомним, сегодня сборная России проведет второй матч группового этапа чемпионата мира против Египта, игра пройдет в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 21:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс