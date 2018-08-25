«Ливерпуль» может приобрести Бенжамена Павара у «Штутгарта»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар попал в сферу интересов «Ливерпуля». За трансфер игрока «Ливерпуль» намерен заплатить € 35 млн.

Главный тренер английской команды Юрген Клопп был впечатлен выступлением 22-летнего французского футболиста на ЧМ-2018, где сборная Франции одержала победу на турнире.

Напомним, игрок был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию» текущим летом, однако позже руководство немецкой команды опровергло данную информацию.

В минувшем сезоне Павар провел в составе «Штутгарта» 34 матча и отметился одним забитым мячом. Также гол француза в ворота сборной Аргентины (4:3) был признан лучшим на чемпионате мира в России.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror