Юрий Семин: «Нужно быстрее внедрять видеоповторы в чемпионате России»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу использования видеоповторов на чемпионате мира-2018. Также он высказался по введению новшества в РФПЛ.

«Я все время говорил, что видеоповторы нужны. Тем более в нашем чемпионате. И внедрять их нужно как можно быстрее. Тогда будет объективность результата, помощь судьям, которые не всегда в состоянии определить и среагировать на определенные ситуации.

Вчерашние матчи чемпионата мира-2018 показали, что это правильное решение, которое приняла ФИФА. Поэтому нам нужно быстрее сделать это в нашем чемпионате», – сказал Семин.

Напомним, в матче Франция — Австралия (2:1) оба гола «трехцветных» были засчитаны после видеоповторов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»