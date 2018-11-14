«Ювентус» интересуется Жорди Альбой

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Альба

Защитник «Барселоны» Жорди Альба попал в сферу интересов «Ювентуса». 29-летнего игрока рассматривают в качестве замены Алексу Сандро, с которым не получается договориться о новом контракте.

Соглашение Альбы с «Барселоной» рассчитано до лета 2020 года, но каталонцы по-прежнему не предложили защитнику продлить контракт.

«Ювентус» также интересуется защитником «Реала» Марсело, сообщалось, что его могут обменять на Алекса Сандро.

Кроме того, существует вариант с покупкой Алекса Гримальдо из «Бенфики».

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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