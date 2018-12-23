Джон Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Защитник Джон Чансельор может покинуть «Анжи». 26-летний венесуэлец написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.

К Чансельору проявляют интерес несколько клубов РПЛ. В частности, «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Также игроком интересуется португальская «Брага», а также некоторые команды МЛС и из Мексики.

Чансельор стал игроком «Анжи» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне венесуэльский защитник принял участие в 14 матчах за «Анжи» в чемпионате России, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Анжи», набрав 15 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»