Джон Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Анжи

Защитник Джон Чансельор может покинуть «Анжи». 26-летний венесуэлец написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.

К Чансельору проявляют интерес несколько клубов РПЛ. В частности, «Урал», «Оренбург» и «Крылья Советов». Также игроком интересуется португальская «Брага», а также некоторые команды МЛС и из Мексики.

Чансельор стал игроком «Анжи» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне венесуэльский защитник принял участие в 14 матчах за «Анжи» в чемпионате России, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Анжи», набрав 15 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 13 тур. «Анжи» дома обыграл «Енисей» — 2:1

Арсенал Тула

Премьер-лига. 14-й тур. Тульский «Арсенал» победил «Анжи»

Премьер-лига. 15 тур. «Анжи» сыграл вничью с «Рубином» — 1:1

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 