Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму в сочинском дельфинарии

Нападающий «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик травмировался перед первым матчем своей команды на ЧМ-2018. Форвард получил повреждение руки, подскользнувшись в сочинском дельфинарии.

После падения 24-летний поляк почувствовал сильную боль в руке. Однако подозрение на перелом не подтвердилось. Врачи зафиксировали лишь ушиб.

Напомним, что в первом матче группового этапа чемпионата мира сборная Польши сыграет с командой Сенегала. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 19 июня. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia