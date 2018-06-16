Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму в сочинском дельфинарии

Автор: Юлия Древова 0

Аркадиуш Милик

Нападающий «Наполи» и сборной Польши Аркадиуш Милик травмировался перед первым матчем своей команды на ЧМ-2018. Форвард получил повреждение руки, подскользнувшись в сочинском дельфинарии.

После падения 24-летний поляк почувствовал сильную боль в руке. Однако подозрение на перелом не подтвердилось. Врачи зафиксировали лишь ушиб.

Напомним, что в первом матче группового этапа чемпионата мира сборная Польши сыграет с командой Сенегала. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 19 июня. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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