В Москве таксист выехал на тротуар и сбил семь человек, пострадали болельщики сборной Мексики

В полиции сообщили о задержании таксиста, который не справился с управлением и выехал на тротуар на улице Ильинка в Москве. По предварительным данным за медицинской помощью обратилось 7 человек.

Жертв нет. Среди пострадавших есть одна женщина, которая находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Пока за медицинской помощью обратилось семь человек.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавшими оказались и граждане Мексики. Задержанный водитель, предположительно, сел за руль пьяным.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Интерфакс