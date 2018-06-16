В Москве таксист выехал на тротуар и сбил семь человек, пострадали болельщики сборной Мексики

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Москва. Стадион «Лужники». 13 июня 2018 г.

В полиции сообщили о задержании таксиста, который не справился с управлением и выехал на тротуар на улице Ильинка в Москве. По предварительным данным за медицинской помощью обратилось 7 человек. 

Жертв нет. Среди пострадавших есть одна женщина, которая находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Пока за медицинской помощью обратилось семь человек.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Пострадавшими оказались и граждане Мексики. Задержанный водитель, предположительно, сел за руль пьяным.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Интерфакс

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