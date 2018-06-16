Главный тренер сборной Франции: «Австралия – не подарок, только у России был простой матч открытия»

Автор: Владимир Шевелев 0

Didier Deschamps

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги стартового матча ЧМ-2018. «Трехцветные» одержали сложную победу над сборной  Австралии (2:1).

«Все на месте. Первый матч всегда очень важен. Мы выиграли, но это сложный матч, Австралия очень хороша. Нам не хватало скорости, скорости передач, перехваты плохо удавались.

Мы не очень хорошо начали. Но мы блокировали их выше, могли бы еще выше. Это не всегда хорошо координировалось. И тем не менее они закончили матч с одним моментом. Я не буду объясняться, потому что это будет звучать, будто я оправдываюсь. Я не думаю что проблема в возрасте наших игроков. Во время последних четырех чемпионатов мира мы только однажды выиграли первый матч.

Австралия – не подарок, вы смотрели матч Египет-Уругвай, только у России был простой матч открытия. Но мы можем и будем играть лучше. Я не буду жаловаться на VAR, потому что оно нам помогло. Но рефери не видел фол и поправил это только когда пересмотрел момент. Он исправил ошибку, это проще с VAR», – сказал Дешам.

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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