Луис Адриано: «Хочу извиниться за то, что сорвался, и доставил проблемы «Спартаку»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

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Нападающий «Спартака» Луис Адриано извинился за удаление в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК. Матч завершился со счетом 0:0.

«Я хочу извиниться перед всеми за то, что сорвался, и доставил команде проблем в таком важном матче.

Надеюсь, вы сможете меня простить», – написал Адриано в инстаграме.

Адриано на 33-й минуте матча получил прямую красную карточку за то, что локтем ткнул в живот игрока ПАОКа Хосе Анхеля Креспо.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный инстаграм Луиса Адриано

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