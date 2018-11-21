«Ювентус» продаст Алекса Сандро, если не договорится о новом контракте

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Алекс Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может сменить клуб в летнее трансферное окно. Туринский клуб хочет продлить контракт с 27-летним бразильцем.

Однако если договориться о новом соглашении не удастся, «Юве» продаст Сандро. Действующее соглашение с бразильцем рассчитано до 2020 года.

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проявляют интерес с Сандро. Сам бразилец недавно отметил, что хотел бы поиграть в Англии.

«Ювентус» оценивает игрока примерно в 60 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри не включил «Реал» в число фаворитов Лиги чемпионов

Антони Марсьяль хочет остаться в «МЮ»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 