«Ювентус» продаст Алекса Сандро, если не договорится о новом контракте

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может сменить клуб в летнее трансферное окно. Туринский клуб хочет продлить контракт с 27-летним бразильцем.

Однако если договориться о новом соглашении не удастся, «Юве» продаст Сандро. Действующее соглашение с бразильцем рассчитано до 2020 года.

«Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проявляют интерес с Сандро. Сам бразилец недавно отметил, что хотел бы поиграть в Англии.

«Ювентус» оценивает игрока примерно в 60 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia