Гарет Бэйл передумал покидать «Реал» из-за назначения Хулена Лопетеги

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий Гарет Бэйл передумал уходить из мадридского «Реала». 28-летний игрок хочет проявить себя под руководством нового главного тренера «сливочных» Хулена Лопетеги.

Бэйл планировал покинуть мадридский клуб этим летом из-за недовольства игровым временем. Валлиец надеется, что новый наставник команды будет доверять ему больше, чем Зинедин Зидан.

Ранее сообщалось, что главным фаворитом в борьбе за Гарета является «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за него £ 100 млн (€ 113,7 млн).

В завершившемся сезоне Бэйл принял участие в 26 матчах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN FC

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