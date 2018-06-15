«Реал» купит самого дорогого тинейджера мира

Полузащитник «Сантоса» Родриго Гоэс станет игроком мадридского «Реала». Бразильцы уже договорились со «сливочными» о переходе 17-летнего игрока летом 2019 года.

Руководство «Сантоса» не раскрывает сумму трансфера, лишь сообщив, что он станет самым дорогим в Южной Америке. Мадридцы могут заплатить за Гоэса 45 млн евро. Еще 15 млн евро получат от «королевского» клуба посредники.

В мае 2017 года все тот же «Реал» приобрел 16-летнего на тот момент форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора за 45 миллионов евро. Родриго сможет побить этот рекорд.

Зарплата самого юного футболиста «Реала» составит 4 млн евро в год. В нынешнем году атакующий хавбек отличился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами в 22 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Сантос»