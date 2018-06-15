ЦСКА арендует защитника бразильского клуба «Байя» Родриго Бекао

Автор: Юлия Древова 0

ЦСКА может взять в аренду защитника «Байи» Родриго Бекао. 22-летний футболист проведет в «армейском» клубе год, после чего красно-синие смогут его выкупить.

Примерная стоимость игрока составляет 400 тыс евро. Родриго восстанавливался после травмы, поэтому принимал участие лишь в пяти встречах своей команды в нынешнем году.

Кроме того, ЦСКА в ближайшее время может подписать контракт сроком на четыре года с защитником «Бристоль Сити» и сборной Исландии Хордуром Магнуссоном.

Фото: Global Look Press
Источник: Bahia Notícias

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Евгений Гинер

Евгений Гинер оказался хозяином компании «Росгосстрах-Жизнь»

Domenico Criscito

Доменико Кришито: «Смолов, Головин и Шатов – лучшие игроки сборной России»

Федор Чалов

Федор Чалов попадет в расширенную заявку сборной России

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 