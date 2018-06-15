У Алана Дзагоева подтвердилась травма бедра — сроки лечения определят в течение суток

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию о травме полузащитника сборной России Алана Дзагоева. Игрок покинул поле из-за повреждения в первом тайме матча открытия.

27-летний хавбек получил повреждение в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (5:0) и покинул поле на 24-й минуте.

«Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток», – сообщает твиттер россиян.

Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток. pic.twitter.com/jLmDP1A8sb — Сборная России (@TeamRussia) June 15, 2018

Напомним, в стартовом матче чемпионата мира 2018 сборная России добилась разгромной победы над сборной Саудовской Аравии (5:0).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной России

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»