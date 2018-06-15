У Алана Дзагоева подтвердилась травма бедра — сроки лечения определят в течение суток

Автор: Владимир Шевелев 0

Alan Dzagoev

Пресс-служба сборной России опубликовала информацию о травме полузащитника сборной России Алана Дзагоева. Игрок покинул поле из-за повреждения в первом тайме матча открытия.

27-летний хавбек получил повреждение в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (5:0) и покинул поле на 24-й минуте.

«Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток», – сообщает твиттер россиян.

Напомним, в стартовом матче чемпионата мира 2018 сборная России добилась разгромной победы над сборной Саудовской Аравии (5:0).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер сборной России 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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