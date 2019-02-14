Фанаты «Анжи» участвовали в атаках на болельщиков «Зенита» в Стамбуле

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением относительно инцидентов, связанных с болельщиками «Фенербахче» перед матчем в Стамбуле. Встреча завершилась победой турецкой команды (0:1).

«Накануне матча турки повылезали из своих нор и шакалили по городу в компании троих [болельщиков] из «Анжи». Тактика стандартная: «прыжки» на малочисленные группы в 2-5 человек, многократно превышающим составом, с применением подручных средств.

В одном из таких инцидентов акционеры прыгнули на двоих, но были разогнаны персоналом одного из кебабов и подъехавшей полицией. Стоит отметить, что это было для них наилучшим исходом, так как всего 5 минут отделило их от встречи с карательным отрядом «Зенита».

В конечном итоге ничего стоящего за эти дни турки показать на улицах так и не смогли. А появившаяся в день матча информация о мифическом нападении на автобус является лишь больной выдумкой журналистов и провокацией. Мы знали, куда едем, и были готовы», – говорится в сообщении.

Фото: Global Look Press

Источник: «Ландскрона»