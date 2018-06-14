Владимир Путин прибудет на матч открытия ЧМ-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

Путин

Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны. 

Сообщается, что церемонию планируют посетить президент Республики Абхазия, президент Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армения, президент Республики Беларусь, президент Многонационального Государства Боливия, президент Республики Казахстан, президент Киргизской Республики, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, председатель Совета министров Ливанской Республики, президент Республики Молдова,

Также на игре появятся президент Республики Панама, избранный президент Республики Парагвай, президент Республики Руанда, наследный принц Королевства Саудовская Аравия, президент Республики Таджикистан, президент Республики Узбекистан, президент Республики Южная Осетия.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт президента России

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Putin

Владимир Путин о любимых футболистах: «Среди российских и советских – Яшин, среди иностранных – Пеле. Еще Марадона очень нравится»

gazzaev

Валерий Газзаев – Владимиру Путину: «Вы — победитель по духу, пусть господь вас охраняет»

Гризманн

Гризманн остается в «Атлетико», «Спартак» хочет подписать форварда «Шахтера», «Арсенал» определился со сменщиком Венгера. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 