Владимир Путин прибудет на матч открытия ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин посетит матч открытия ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

Сообщается, что церемонию планируют посетить президент Республики Абхазия, президент Азербайджанской Республики, премьер-министр Республики Армения, президент Республики Беларусь, президент Многонационального Государства Боливия, президент Республики Казахстан, президент Киргизской Республики, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, председатель Совета министров Ливанской Республики, президент Республики Молдова,

Также на игре появятся президент Республики Панама, избранный президент Республики Парагвай, президент Республики Руанда, наследный принц Королевства Саудовская Аравия, президент Республики Таджикистан, президент Республики Узбекистан, президент Республики Южная Осетия.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт президента России