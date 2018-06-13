Райнхард Гриндель: «Российские СМИ говорят, что Запад хочет плохого. На ЧМ все поймут, что это неправда»

Президент федерации Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель отметил, что чемпионат мира-2018 может поспособствовать сближению России и Запада. По мнению главы DFB, СМИ дают россиянам картину, которая не соответствует действительности.

«Поздравляем США Мексику и Канаду с ЧМ-2026. Я хочу подчеркнуть, что мы выступали за то, чтобы процесс прошел именно так. Оба кандидата приехали на конгресс, было открытое голосование, на странице фифа вы можете посмотреть результаты. Мы очень внимательно следили за темой устойчивости, в Мексике присутствовали все требования, а вот Марокко пришлось бы строить девять стадионов заново, а другие пришлось бы перестраивать. 2/3 футбольных союзов были за эту заявку. В 2026 году впервые будут выступать 48 команд и поэтому требования были повышены.

Я критиковал Трампа, но преимущество заявки оказалось сильнее, чем отношение к Трампу. Представители союза американского футбола подчеркнули, что хотят спортивного решения без политики.

Мы на втором месте после России по продаже билетам. Мы надеемся на большую поддержку во время наших игр. Мы увидим, что здесь будут праздники болельщиков. Мы хотим использовать этот чемпионат для молодежи, будут играть юниоры из Брауншвейга. Это всего лишь один пример из большого списка мероприятий.

Из вежливости некоторые коллеги встали, когда на конгрессе ФИФА вошел Путин. Это выражение уважения, но никак не связано с политикой. Российские СМИ дают искаженную картину своим жителям. Они говорят, что Запад хочет плохого. На самом деле на ЧМ они поймут, что та картина, которая обстоит в российских СМИ — это неправда. Это сильно повлияет на гражданское общество. Мы пытаемся с помощью наших кампаний в России выстраивать мосты с этой страной», — рассказал Гриндель.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»