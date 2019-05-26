Премьер-лига. 30-й тур. ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и занял 4-е место в чемпионате

Автор: Роман Шлуинский 0

В последнем туре Российской Премьер-лиге ЦСКА принимал «Крылья Советов». Победу в этой встрече одержали подопечные Виктора Гончаренко.

Премьер-лига. 30-й тур
ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 6:0 (1:0)
Москва. 26 мая.
Стадион: «ВЭБ-Арена».
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бекао (Васин, 53), Магнуссон, Щенников, Бийол (Нисимура, 58), Обляков, Ахметов (Бистрович, 79), Чалов, Сигурдссон.
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Рабиу (Киселев, 63), Антон (Зинклвски, 69), Тимофеев, Ткачук, Шейдаев, Яковлев.
Голы: 1:0 – Чалов (4), 2:0 — Магнуссон (48), 3:0 —  Бийол (52), 4:0 — Сигурдссон (56), 5:0 — Чалов (73), 6:0 — Обляков (80).

14 (8) удары (в створ) 5 (1)
18 фолы 8
6 угловые 4
5 офсайды 0
55 % владения мячом 45

Встреча началась с быстрого гола хозяев. Чалов замкнул прострел Сигурдссона. После этого армейцы продолжили атаковать, однако голов в первой половине встречи больше не забили. Зато во втором тайме московский клуб забил 5 голов. Сначала Магнуссон замкнул прострел Сигурдссона. Позже отличились Бийол, Сигурдссон, Чалов и Обляков. Благодаря этой победе ЦСКА занял 4-е место и обеспечил прямой выход в Лигу Европы. «Крылья Советов» остались на 13-й позиции в таблице и сыграют в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

Фото: твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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