Хавьер Эрнандес: «Мы отмечали мой день рождения. Там не было проституток»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Чичарито

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес дал комментарий по поводу вечеринки, на которой якобы присутствовали проститутки. Мексиканец утверждает, что команда отмечала его день рождения без них.

«Хотел бы рассказать вам о том, как все было на самом деле. У нас был свободный вечер, и мы просто отмечали мой день рождения, все очень просто.

Я пригласил всех игроков. Все пришли, кроме вратаря Хесуса Короны. Он извинился передо мной и командой, у него были личные дела.

Мы ужинали, было много гостей, игроки уходили, когда хотели. Нам не так часто удается собраться всей сборной вместе.

Конечно, я должен прояснить, что на вечеринке не было проституток. Мне стыдно и немного смешно об этом говорить. Но это неуважение к моим гостям и членам семьи. Там не было никаких проституток и никому не платили», – сказал Эрнандес.

В этом сезоне Чичарито сыграл в 28 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Hola 

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