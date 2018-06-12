Хавьер Эрнандес: «Мы отмечали мой день рождения. Там не было проституток»

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес дал комментарий по поводу вечеринки, на которой якобы присутствовали проститутки. Мексиканец утверждает, что команда отмечала его день рождения без них.

«Хотел бы рассказать вам о том, как все было на самом деле. У нас был свободный вечер, и мы просто отмечали мой день рождения, все очень просто.

Я пригласил всех игроков. Все пришли, кроме вратаря Хесуса Короны. Он извинился передо мной и командой, у него были личные дела.

Мы ужинали, было много гостей, игроки уходили, когда хотели. Нам не так часто удается собраться всей сборной вместе.

Конечно, я должен прояснить, что на вечеринке не было проституток. Мне стыдно и немного смешно об этом говорить. Но это неуважение к моим гостям и членам семьи. Там не было никаких проституток и никому не платили», – сказал Эрнандес.

В этом сезоне Чичарито сыграл в 28 матчах, в которых забил восемь голов и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Hola