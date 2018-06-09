ЦСКА будет соперником «Локомотива» в Суперкубке России

Команда из Ленинградской области, которая в минувшем сезоне выиграла Кубок России, не сможет встретиться в матче за Суперкубок России с чемпионом страны «Локомотивом». Таким образом «железнодорожники» на некоторое время остался без соперника на Суперкубок России.
Ранее стало известно, «Тосно» прекратил существование из-за финансовых проблем.
В регламенте РФС говорится, что в случае отказа клуба ФНЛ или ПФЛ от участия его заменит команда, занявшая второе место в чемпионате премьер-лиги.
Таким образом, соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок России станет ЦСКА. Игра состоится 27 июля в Нижнем Новгороде.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»