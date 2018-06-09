«Зенит» продлил контракт с Юрием Жирковым

Автор: Владимир Шевелев 0

Жирков

«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Юрием Жирковым. Новое соглашение петербургской команды с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона-2018/19.

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 67 матчей, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи, выиграл Кубок и Суперкубок России.

В настоящее время игрок продолжает подготовку к ЧМ-2018 в составе сборной России.

Сегодня он досрочно покинул тренировку национальной команды из-за травмы, которая оказалась в итоге несерьезной.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Зенита»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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