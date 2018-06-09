«Ювентус» готов к переговорам по трансферу Александра Головина

В начале следующей недели «Ювентус» планирует начать переговоры с московским ЦСКА. Итальянцы заинтересованы в трансфере хавбека Александра Головина.
По информации источника, туринский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего хавбека сборной России гораздо больше, чем «Челси», «Арсенал» и «Монако», которые также следят за Головиным.
В минувшем сезоне Головин принял участие в 27 играх РФПЛ, забил пять мячей и отдал три голевых передачи.
По итогам сезона УЕФА включил Александра в список лучших молодых игроков последнего розыгрыша Лиги Европы.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Tuttosport