«Ювентус» готов к переговорам по трансферу Александра Головина

В начале следующей недели «Ювентус» планирует начать переговоры с московским ЦСКА. Итальянцы заинтересованы в трансфере хавбека Александра Головина.

По информации источника, туринский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего хавбека сборной России гораздо больше, чем «Челси», «Арсенал» и «Монако», которые также следят за Головиным.

В минувшем сезоне Головин принял участие в 27 играх РФПЛ, забил пять мячей и отдал три голевых передачи.

По итогам сезона УЕФА включил Александра в список лучших молодых игроков последнего розыгрыша Лиги Европы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Tuttosport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»