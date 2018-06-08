Флорентино Перес не доволен выходками Криштиану Роналду и готов обменять его на Неймара

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может оказаться в «ПСЖ». Президент мадридского клуба Флорентино Перес устал от недовольства игрока.

Президент «сливочных» Флорентино Перес не доволен выходками 33-летнего игрока, который после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» намекнул на возможный уход из клуба.

Чуть позже друг Роналду заявил, что футболист расстроен отношением Переса, который обещал ему выполнить условия по новому контракту, но так этого не сделал.

В этом сезоне португалец сыграл в 27 матчах, забил 26 голов и отдал восемь передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Don Balon

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