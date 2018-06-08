«Тоттенхэм» продлил контракт с Харри Кейном до 2024 года

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Харри Кейн

«Тоттенхэм» объявил о продлении соглашения с нападающим Харри Кейном. Новый контракт английского футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Предыдущее соглашение Кейна было рассчитано до лета 2022 года. Форвард является воспитанником «Тоттенхэма».

В завершившемся сезоне 24-летний нападающий принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 30 забитыми мячами.

«Тоттенхэм» по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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