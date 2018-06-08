Георгий Щенников продлил контракт с ЦСКА на сниженных условиях

Автор: Владимир Шевелев 0

Щенников

Защитник ЦСКА Георгий Щенников недавно продлил контракт с «армейцами». При этом он отказался от заманчивых предложений от других российских клубов.

Прежний договор Щенникова истекал нынешним летом, и 27-летний футболист мог свободно вести переговоры с любыми командами. Однако он не рассматривал варианты с продолжением карьеры в другом российском клубе, несмотря на то что ему предлагали очень выгодные в финансовом плане варианты. Его приоритет – завершение карьеры в родной команде.

Интерес к Георгию проявляло несколько клубов, но среди них не было «Локомотива», несмотря на появлявшиеся сообщения в прессе. Новый контракт Щенникова с ЦСКА рассчитан на пять лет. Оклад защитника по сравнению с прошлыми годами немного сократится.

В минувшем сезоне Георгий провел 19 игр в РФПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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