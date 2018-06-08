В АПЛ введут двух-недельную зимнюю паузу

В английской премьер-лиге будет введена зимняя пауза. Нововведение вступит в силу начиная с сезона-2019/20.

Двухнедельный перерыв будет проводиться в феврале каждого года, на этот период будет растянут один тур. Пять матчей будут сыграны на выходных первой недели, оставшиеся пять – в уик-энд второй недели.

Пятый раунд Кубка Англии будет сдвинут на середину недели, при этом переигровки на этой стадии будут отменены.

Футбольная Ассоциация Англии пошла на это решение, полагая, что это поможет футболистам подходить к важным турнирам сборных более отдохнувшими.

«Думаю, что вы увидите, как игроки из Англии подойдут к Евро-2020 более отдохнувшими. Надеюсь, это отразится на их выступлении, а также поможет английским клубам прибавить в матчах Лиги чемпионов», – сказал глава FA Мартин Гленн.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»