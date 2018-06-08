Хавбек сборной Аргентины Лансини пропустит ЧМ-2018 — его может заменить Паредес

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Аргентины Мануэль Лансини пропустит ЧМ-2018 из-за травмы. 25-летний хавбек получил травму на тренировке команды, у него диагностирован разрыв передней связки колена.

В ближайшее время главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли должен определиться, кто заменит Лансини в заявке.

Этим игроком может стать хавбек «Зенита» Леандро Паредес, полузащитник «Валенсии» Энцо Перес или выступающий за «Рому» Диего Перотти, которые попали в расширенный состав сборной, но не оказались в окончательном списке из 23 человек.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной Аргентины

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»