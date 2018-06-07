Хаби Алонсо и Рауль возглавят юношеские команды мадридского «Реала»

Автор: Юлия Древова 0

Хаби Алонсо

Экс-звезды «Реала» Рауль и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии. Категории A и B позволят им работать с молодежными командами.

В ближайшее время бывшие футболисты «сливочных» приступят к работе с юношескими составами мадридского клуба. Рауль возглавит «Кадете Б», а Хаби примет «Инфантиль А».

Сообщается, что в «Реале» ждут от них повторения пути Зинедина Зидана, который тренировал «Кастилью» перед тем, как принять основной состав.

Напомним, что Рауль завершил карьеру в 2015 году, а Алонсо — в 2017-м.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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