Хаби Алонсо и Рауль возглавят юношеские команды мадридского «Реала»

Экс-звезды «Реала» Рауль и Хаби Алонсо получили тренерские лицензии. Категории A и B позволят им работать с молодежными командами.

В ближайшее время бывшие футболисты «сливочных» приступят к работе с юношескими составами мадридского клуба. Рауль возглавит «Кадете Б», а Хаби примет «Инфантиль А».

Сообщается, что в «Реале» ждут от них повторения пути Зинедина Зидана, который тренировал «Кастилью» перед тем, как принять основной состав.

Напомним, что Рауль завершил карьеру в 2015 году, а Алонсо — в 2017-м.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo