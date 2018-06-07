Изображение Игоря Акинфеева появилось на дизайнерском айфоне

Автор: Юлия Древова 0

Производитель самых дорогих дизайнерских айфонов в России Caviar подготовил специальную коллекцию к ЧМ-2018. В нее вошли лучшие футболисты мира по версии компании, среди которых — голкипер сборной России Игорь Акинфеев.

«Caviar собирают свою Золотую сборную по футболу, в нее вошли лучшие современные игроки разных стран. Это полностью эксклюзивная серия для настоящих любителей футбола. Если Вы любите футбол, то Ваше сердце уже забилось быстрее. Выбирайте своего игрока! В этой коллекции Сборная России представлена Игорем Акинфеевым. Воспитанник ЦСКА, один из лучших игроков страны, капитан Сборной, Игорь Акинфеев теперь войдет в историю, еще и как часть Золотой Сборной Caviar», — описывает модель Caviar.

Помимо Акинфеева, в линейке представлены айфоны с Лионелем Месси, Криштиану Роналду, Неймаром, Кевином Де Брейне, Полем Погба, Гарри Кейном и Томасом Мюллером.

Модель с игроками обойдется покупателям в 269 тыс рублей.

Фото: Сaviar-phone.ru
Источник: Сaviar-phone.ru

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