Английская Премьер-лига может вернуться к прежним срокам трансферного окна

В английской Премьер-лиге могут вернуться к прежним срокам летнего трансферного окна. Этим летом трансферное окно для клубов английской Премьер-лиги закрылось за день до первого матча чемпионата, тогда как раньше дедлайн истекал 31 августа.

Изменить сроки трансферного окна в Англии решили после жалоб относительно того, что переходы осуществлялись, когда сезон уже стартовал. При этом сейчас клубы из других стран могут приобретать футболистов из команд английской Премьер-лиги.

По крайней мере два клуба, голосовавших за изменение, теперь считают, что это решение было ошибкой, и нужно вернуть прежние сроки трансферного окна.

Руководители Премьер-лиги обсудят трансферное окно на встрече в следующем месяце, и тогда же может быть поднят вопрос о возвращении к старой системе. В этом случае будет необходимо, чтобы 14 клубов проголосовали за возвращение к прежним срокам летнего трансферного окна.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror Sport