Самюэль Жиго: «В финансовом плане предложение «Спартака» было интересным»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Новичок «Спартака» Самюэль Жиго высказался по поводу трансфера в московский клуб. Французский защитник перешел из «Гента».

«Ничего не могу сказать о зарплате, но в финансовом плане предложение «Спартака» было интересным. Но тут все сложилось вместе со спортивным фактором, потому что игра за «Спартак» в Москве – это большой вызов для меня.

«Спартак» – это самый популярный клуб в России, он точно сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне и, вероятно, в Лиге чемпионов», – сказал Жиго.

В минувшем сезоне защитник провел за «Гент» 40 игр в чемпионате Бельгии, забил два мяча и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: HLN.be

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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