Самюэль Жиго: «В финансовом плане предложение «Спартака» было интересным»

Новичок «Спартака» Самюэль Жиго высказался по поводу трансфера в московский клуб. Французский защитник перешел из «Гента».

«Ничего не могу сказать о зарплате, но в финансовом плане предложение «Спартака» было интересным. Но тут все сложилось вместе со спортивным фактором, потому что игра за «Спартак» в Москве – это большой вызов для меня.

«Спартак» – это самый популярный клуб в России, он точно сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне и, вероятно, в Лиге чемпионов», – сказал Жиго.

В минувшем сезоне защитник провел за «Гент» 40 игр в чемпионате Бельгии, забил два мяча и отдал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: HLN.be

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»