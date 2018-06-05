Игорь Шалимов возглавил «Химки»

Автор: Юлия Древова 0

Игорь Шалимов

Экс-тренер «Кранодара» Игорь Шалимов стал наставником «Химок». Презентация Шалимова состоится сегодня, 5 июня, в Доме правительства Московской области.

«Наш приоритет – школа «Химок». Мы хотим, чтобы она стала одной из ведущих в России. Опыт Шалимова по выстраиванию подхода для нас очень важен. Мы хотим, чтобы она занялся не только тренерской работой с клубом, а и выстраиванием всей системы подготовки спортсменов», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В минувшем сезоне-2017/18 подмосковный клуб финишировал на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 43 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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