Бразильцы смогут пропускать работу во время матчей своей сборной на ЧМ-2018

Бразильские госслужащие смогут официально покинуть работу во время игр своей сборной на ЧМ-2018. Такое постановление вышло в официальном издании исполнительной власти Бразилии.

Когда встречи будут начинаться утром по местному времени, то госслужащие будут приходить на работу с 14:00. А если бразильская начнет играть во второй половине дня, то работники имеют право покинуть свое место в 13:00. Сообщается, что отработать пропущенные часы они должны до 31 октября.

Бразильцы попали в группу E. Соперниками пентакампеонов по квартету будут сборные Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Oficial da Uniao