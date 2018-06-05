Бразильцы смогут пропускать работу во время матчей своей сборной на ЧМ-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

Бразильские госслужащие смогут официально покинуть работу во время игр своей сборной на ЧМ-2018. Такое постановление вышло в официальном издании исполнительной власти Бразилии.

Когда встречи будут начинаться утром по местному времени, то госслужащие будут приходить на работу с 14:00. А если бразильская начнет играть во второй половине дня, то работники имеют право покинуть свое место в 13:00. Сообщается, что отработать пропущенные часы они должны до 31 октября.

Бразильцы попали в группу  E. Соперниками пентакампеонов по квартету будут сборные Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Oficial da Uniao

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