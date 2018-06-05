«Челси» почти утвердил условия контракта с Лораном Бланом, но еще надеется подписать Маурицио Сарри

Автор: Дмитрий Темников 0

Маурицио Сарри

«Челси» согласовывает детали контракта с французским специалистом Лораном Бланом. Однако английский клуб еще надеется подписать Маурицио Сарри. 

Сарри уже не тренирует «Наполи», но из-за действующего контракта с итальянцами он не может успешно завершить переговоры с «Челси». Как известно, «синие» не готовы заплатить неаполитанцам 8 млн евро отступных за Сарри. Однако руководство лондонцев отложит подписание соглашения с Бланом на несколько дней и даст экс-главному тренеру «голубых» время, чтобы тот еще раз обсудил возможность найти компромисс с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Ранее стало известно, что Сарри не будет добиваться расторжения контракта с «Наполи» через суд. Напомним, в конце мая главы команды из Серии А пригласили нового главного тренера — Карло Анчелотти.

Фото: Global Look Press
Источник: Football-italia.net

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