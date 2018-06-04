Казаки не будут бить целующихся мужчин во время ЧМ-2018

Казаки будут помогать полиции следить за порядком во время игр чемпионата мира в Ростове-на-Дону. Представители казачьих отрядов заверили, что не будут бить представителей ЛГБТ-движения.

«Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание, а дальше это уже дело полиции.

Для нас ценности – это вера православная и семья прежде всего. Слишком много казакам пришлось пережить для того, чтобы вот именно этой ценностью разбрасываться каким-то образом», — заявил один из представителей донских казаков.

Охранять правопорядок во время ростовских игр будут 300 казаков, в том числе и конников. Они могут сделать людям замечание или попросить вести себя культурно, но право штрафовать или применять какие-то меры есть только у полиции.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Настоящее время