«Галатасарай» начал переговоры с «Лестером» об аренде Ахмеда Мусы

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса может продолжить карьеру в «Галатасарае». Руководство турецкого клуба уже начало переговоры с «лисами» о летнем переходе футболиста на правах аренды на сезон-2018/19.

Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года за 19,5 млн. В январе этого года нигерийский форвард вернулся в стан «армейцев» на правах краткосрочной аренды. В 10 матчах российской Премьер-Лиги Муса забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Накануне, 3 июня, стало известно, что Муса вошел в окончательную заявку сборной Нигерии на чемпионат мира – 2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sporundibi.com