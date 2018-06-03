«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Гарета Бэйла более 85 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером Гарета Бэйла из «Реала». Сумма трансфера превысит 85 млн фунтов.
Информация о готовности «Реала» продать Бэйла была секретной на протяжении нескольких последних месяцев. Президент клуба Флорентино Перес хочет омолодить команду, поэтому готов продать кого-то из трио Бэйл, Бензема, Роналду, сообщает издание.
Уход Зидана открыл возможность для новых переговоров, но представители Бэйла ориентированы на трансфер.
«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Бэйла у «Тоттенхэма» еще в 2013 году, но тогда «Реал» перехватил игрока.
Фото: Global Look Press
Источник: The Times