«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Гарета Бэйла более 85 млн фунтов

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Гарет Бэйл

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером Гарета Бэйла из «Реала». Сумма трансфера превысит 85 млн фунтов.

Информация о готовности «Реала» продать Бэйла была секретной на протяжении нескольких последних месяцев. Президент клуба Флорентино Перес хочет омолодить команду, поэтому готов продать кого-то из трио Бэйл, Бензема, Роналду, сообщает издание.

Уход Зидана открыл возможность для новых переговоров, но представители Бэйла ориентированы на трансфер.

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Бэйла у «Тоттенхэма» еще в 2013 году, но тогда «Реал» перехватил игрока.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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