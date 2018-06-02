Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович — претендент на пост наставника «Челси»

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович может возглавить «Челси». Руководство лондонского клуба ведем переговоры с сербским специалистом, которому удалось в минувшем сезоне вывести свою команду в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Наставник владеет русским языком, что, по информации источника, является его существенным плюсом в глазах владельца синих Романа Абрамовича. Кроме того, у Йокановича есть опыт выступления за «Челси» в качестве игрока с 2000 по 2002 год.

В числе претендентов на пост главного тренера «Челси» также остаются Лоран Блан и Зинедин Зидан, накануне ушедший «Реал». Отмечается, что переговоры лондонцев с бывшим тренером «Наполи» Маурицио Сарри зашли в тупик.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио