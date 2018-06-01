Роман Абрамович продаст «Челси» за 1,7 млрд фунтов

Автор: Дмитрий Темников 0

Владелец «Челси» Роман Абрамович отозвал собственное заявление о продлении инвестиционной визы Великобритании. По некоторым данным, из-за проблем с въездом на территорию острова российский миллиардер может продать лондонский клуб. 

Как сообщают СМИ, Абрамович готов выручить за продажу команды около 1,17 миллиардов фунтов. Напомним, Абрамович приобрел «Челси» в июне 2003 года. Он приобрел акции «синих» за 140 миллионов фунтов.

За время правления Абрамовича лондонцы шесть раз выигрывали чемпионат Англии, а также впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов. Помимо этого, клуб пять раз становился обладателем Кубка страны, три раза брал трофей Кубка лиги и дважды выигрывал Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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