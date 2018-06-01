Немецкий футбольный союз преждевременно опубликовал окончательный состав сборной на ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз обнародовал окончательный список футболистов, которые в составе сборной Германии поедут на чемпионат мира-2018. Однако произошло это раньше официальной даты объявления.

По Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Байер»), Жером Боатенг, Матс Хуммельс (оба – «Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Йонас Хектор («Кёльн»), Йозуа Киммих («Бавария»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке-04»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Томас Мюллер («Бавария»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Марио Гомес («Штутгарт»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).

Таким образом, в числе оцепленных оказались вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп, защитник «Байера» Джонатан Та, полузащитник «Баварии» Себастьян Руди и нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен. Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф так прокомментировал незапланированное объявление: «Должно быть, произошла ошибка. Я собираюсь разобраться в этом сейчас, потому что меня это по-настоящему разозлило. Все футболисты производят хорошее впечатление, и решение расстаться с кем-то из них – крайне непростое. Накануне официального объявления состоится финальный разговор, и на следующий день игроков должны обо всем проинформировать».

Фото: Global Look Press

Источник: AS