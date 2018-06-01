Лучший бомбардир чемпионата Украины выбрал «Бенфику», а не клубы РФПЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

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Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра близок к переходу в «Бенфику». Игрок прилетел в Лиссабон для подписания контракта.

Он согласовал с «Бенфикой» 4-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро в год. Ожидается, что в понедельник лиссабонский клуб официально представит игрока после прохождения им медобследования.

Напомним, что в трансфере Феррейры были заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 21 мяч в 30 играх.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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