Лучший бомбардир чемпионата Украины выбрал «Бенфику», а не клубы РФПЛ

Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра близок к переходу в «Бенфику». Игрок прилетел в Лиссабон для подписания контракта.

Он согласовал с «Бенфикой» 4-летний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро в год. Ожидается, что в понедельник лиссабонский клуб официально представит игрока после прохождения им медобследования.

Напомним, что в трансфере Феррейры были заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 21 мяч в 30 играх.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»