Полузащитником «Вероны» Ромуло Соузой интересуется «Спартак»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

Хавбек «Вероны» Ромуло Соуза может перебрать в Россию. На 31-летнего бразильца с итальянским паспортом претендует «Спартак».

Сообщается, что интерес к Ромуло также проявляют «Интер», «Лацио», «Сампдория» и аргентинский «Интернасьонал».

Футболист может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента: «Верона» вылетела из серии А, что активировало пункт в контракте хавбека, согласно которому он может покинуть клуб.

В минувшем сезоне Ромуло провел за «Верону» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Calciomercato

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