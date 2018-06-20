Полузащитником «Вероны» Ромуло Соузой интересуется «Спартак»

Хавбек «Вероны» Ромуло Соуза может перебрать в Россию. На 31-летнего бразильца с итальянским паспортом претендует «Спартак».

Сообщается, что интерес к Ромуло также проявляют «Интер», «Лацио», «Сампдория» и аргентинский «Интернасьонал».

Футболист может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента: «Верона» вылетела из серии А, что активировало пункт в контракте хавбека, согласно которому он может покинуть клуб.

В минувшем сезоне Ромуло провел за «Верону» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Calciomercato