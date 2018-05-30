Марио Балотелли: «Если бы я был белым…»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли поделился наболевшим. Форвард рассказал о случаях, когда он сталкивался с расизмом.

«Конечно, если бы я был белым, у меня было бы намного меньше проблем. Мне поступает много писем от детей, которые считают меня примером, потому что я не отрицаю расизм. Все двери были для меня закрыты на протяжении 18 лет. Двери открылись, когда я получил итальянское гражданство, но относились ко мне так же, как раньше.

Однажды в школьной столовой пропали закуски. Учителя сразу заподозрили меня в краже, без какого-либо разбирательства. Был один инцидент, который я никогда не забуду. После этого я больше не плачу.

Я закончил домашнюю работу и пошел во двор поиграть с ребятами в футбол. Я спросил у них: «Привет, ребята, сыграем?», на что мне ответили: «Нет, Марио, ты не будешь с нами играть». Я сказал им, что закончил домашнюю работу, но мне ответили: «Нет, Марио, ты не будешь играть, потому что ты черный». Они воспринимали меня иначе из-за того, что я черный. Я думал, что они не хотят играть со мной, потому что я агрессивный, но позже я узнал правду.

В 2009 году я столкнулся с расизмом уже на взрослом уровне. Во время матча «Ювентус» – «Интер» меня обзывали «обезьяной», «нигером», говорили, чтобы я возвращался в Африку», – рассказал Балотелли.

В минувшем сезоне итальянский форвард провел за «Ниццу» 28 игр во французской Лиге 1, забил 18 мячей и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»