Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ сезона-2018/19. Клуб подаст заявку на лицензию для выступления в чемпионате Профессиональной футбольной лиги ПФЛ.

«Тосно» не получил лицензию ФНЛ, все случилось так, как и ожидалось. Будем пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ. Срок подачи заявления до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше», – заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В сезоне-2017/2018 чемпионата России «Тосно» занял 15-е место и напрямую вылетел в ФНЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»