«Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ сезона-2018/19. Клуб подаст заявку на лицензию для выступления в чемпионате Профессиональной футбольной лиги ПФЛ.

«Тосно» не получил лицензию ФНЛ, все случилось так, как и ожидалось. Будем пробовать пройти процедуру лицензирования ПФЛ. Срок подачи заявления до 14 июня, 22 июня все решится. Пока не могу сказать, что будет с клубом дальше», – заявил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В сезоне-2017/2018 чемпионата России «Тосно» занял 15-е место и напрямую вылетел в ФНЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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