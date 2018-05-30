Роберт Левандовски ведет переговоры с тремя клубами

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски принял решение покинуть немецкий клуб. Эту информацию подтвердил агент польского футболиста Пини Захави.

«Роберт чувствует, что ему необходимы перемены или новый вызов в карьере. Руководство «Баварии» уже знает об этом. Его мотивация не заключается в деньгах или в переходе в конкретную команду. Практически любой топ-клуб хотел бы видеть в своих рядах лучшего нападающего в мире», — отметил Захави.

Кроме того, агент сообщил, что ведет переговоры с тремя потенциальными клубами. Среди них называют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне 29-летний нападающий провел в Бундеслиге 30 матчей, забив 29 голов и сделав две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild