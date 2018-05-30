Лориса Кариуса зовут в клуб третьей футбольной лиги Италии

Итальянский клуб «Римини», выступающий в Серии C, третьем по силе дивизионе страны, готов пригласить голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса. В финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) по вине вратаря мерсисайдцы пропустили два мяча.

«Я хотел бы привезти Кариуса в Римини в течение следующих нескольких дней. Год контракта с «Римини» — идеальный шанс найти место, в котором можно чувствовать себя абсолютно спокойным. Быть уверенным в своих силах и с чувством собственного достоинства следовать за своей мечтой. Но это будет отнюдь не прогулка, Кариусу сначала нужно будет выиграть конкуренцию у основного вратаря клуба – потрясающего Франческо Скотти», — отметил президент команды Джорджио Грасси.

В минувшем сезоне Кариус сыграл 19 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и пропустил 14 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport