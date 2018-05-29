Сергей Семак проведет встречу с болельщиками «Зенита» на «Петровском»

Автор: Владимир Шевелев 0

Семак

Первое решение на новом посту. Сегодня, 29 мая, пройдет встреча нового главного тренера «Зенита» Сергея Семака с болельщиками команды.

Встреча состоится на стадионе «Петровский». Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Уфа» расторгла контракт с главным тренером Сергеем Семаком по обоюдному согласию сторон.

Спустя некоторое время «Зенит» объявил о назначении 42-летнего специалиста на пост тренера команды. Семак подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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