Сергей Семак проведет встречу с болельщиками «Зенита» на «Петровском»

Первое решение на новом посту. Сегодня, 29 мая, пройдет встреча нового главного тренера «Зенита» Сергея Семака с болельщиками команды.

Встреча состоится на стадионе «Петровский». Начало – в 20:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «Уфа» расторгла контракт с главным тренером Сергеем Семаком по обоюдному согласию сторон.

Спустя некоторое время «Зенит» объявил о назначении 42-летнего специалиста на пост тренера команды. Семак подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один год.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»